Bir Kedinin Motosiklet Aşkı
1 saat önce
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta bir kedinin motosiklet aşkı, iki teker tutkunları arasında gündem oldu.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta bir kedinin motosiklet aşkı, iki teker tutkunları arasında gündem oldu. Motosiklet
sevenlerin içini ısıtan fotoğraf sosyal medya sitesi olan Facebook
'ta paylaşıldı. Fotoğrafta; bir sokak kedisinin motosikletin ön tekerine gözlerini kapatarak sarıldığı anlar yer aldı. Görenlerin yüreğini eriten fotoğrafın altına ise çok sayıda yorum yazıldı. Fotoğraflar motosiklet kullanıcıları arasında gündem oldu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:44 Kaynak: İHA
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