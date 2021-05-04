KASTAMONU - Bir kentin "Sabiha ebesi" 87 yaşında anılarıyla yaşıyor - Son Dakika

KASTAMONU - Bir kentin "Sabiha ebesi" 87 yaşında anılarıyla yaşıyor

04.05.2021 14:51

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 87 yaşındaki emekli ebe Sabiha İzbeli, 40 yıl severek yaptığı mesleğinde çok sayıda doğuma yardımcı olmanın gururunu yaşıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 87 yaşındaki emekli ebe Sabiha İzbeli, 40 yıl severek yaptığı mesleğinde çok sayıda doğuma yardımcı olmanın gururunu yaşıyor.

Van'da 1952 yılında başladığı ebeliği 1957'den sonra Kastamonu'da devam ettiren İzbeli, meslek hayatı boyunca çok sayıda doğuma yardımcı oldu.

Kentte tanınan bir kişi olan İzbeli, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2019 yılında düzenlenen 1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresinde "Mesleğimizde yol alanlar" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifinin (DMKİ) İstanbul'da 2019'da düzenlediği "Kastamonu'dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku" programında da Özel Saygı Ödülü Sabiha ebeye verildi.

İzbeli, 368 yıl önce tımarlı sipahi ocağı olarak ailesine verilen çiftlikteki tarihi konakta anılarıyla günlerini geçiriyor.

Sabiha İzbeli, AA muhabirine, büyükannesinin kendisiyle ilgili hayalinin ebelik olduğunu, bunun için 16 yaşında yaşı büyütülerek Konya'da ebe okuluna gittiğini söyledi.

Okulda yaşı en küçük öğrenci olduğunu anlatan İzbeli, "Çok sevinerek okula gittim. Dünyaya tekrar gelseydim yine ebelik mesleğini seçerdim. O zamanlar imkan yoktu ama imkan olsa da yine ebeliği seçerdim." dedi.

Okulu birincilikle bitirdiğini belirten İzbeli, daha sonra Van'a tayininin çıktığını ifade etti.

"İlk ay beni kimse doğuma çağırmadı." diyen İzbeli, o yıllarda yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Ben köy ebesiydim ama ilçede ebe yoktu. Bir ay sonra ilk doğumuma gittim. Burada 5 yıl kaldıktan sonra Kastamonu'ya geldim. İsterseniz 10 üniversite bitirin, içinizde yoksa başarılı olamazsınız. Ben herhalde bu işte başarılı oldum. İnsanları seviyorum. Bebekleri çok seviyorum. Hemen doğar doğmaz sevmeye öpmeye başlardım. Ben o kadar çok severdim mesleğimi. İnşallah sevap da kazanmışımdır. Can acısıyla, göz yaşıyla yapılan dualar kabul olur diye bir inancımız var. Doğum yaptırdıklarıma, 'Allah'ım hayırlı evlat ve sağlıklı evlat ver, anneye babaya, millete, devlete hayırlı olsun diye dua et' derdim. Çok güzel anılarım oldu. Bazılarını yazdım ama tamamlayamadım."

İzbeli, 40 yılda birçok doğum yaptırdığını dile getirerek, "29 sene memur olarak yaptım. Daha sonra özel hastanede birkaç sene çalıştım. Daha sonra serbest çalışmak istedim. Vergimi verdim, serbest olarak mesleğimi yaptım. Şimdi buraya torunuyla gelen var. Babasının ebesiyim, oğlunun ebesiyim. Çok güzel bir duygu. İnsan çok gurur duyuyor. Elinizde doğanların yaşlandığını görüyorsunuz. Bu harika bir his." diye konuştu.

Ebelik mesleğini seçenlere başarılar dileyen İzbeli, "Hiç bıkmasınlar, usanmasınlar, işlerine severek devam etsinler." tavsiyesinde bulundu.

KASTAMONU - Bir kentin Sabiha ebesi 87 yaşında anılarıyla yaşıyor
KASTAMONU - Bir kentin Sabiha ebesi 87 yaşında anılarıyla yaşıyor
KASTAMONU - Bir kentin Sabiha ebesi 87 yaşında anılarıyla yaşıyor
KASTAMONU - Bir kentin Sabiha ebesi 87 yaşında anılarıyla yaşıyor

Kastamonu, Emekli, Gata, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Bir kentin 'Sabiha ebesi' 87 yaşında anılarıyla yaşıyor - Son Dakika


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