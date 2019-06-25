Bir kentin tarihine Sinematografik yolculuk!

Pera Film'in sinemaseverlerle buluşturduğu Berlin - Yuva Denilen Şehir başlıklı film programı, sinema tarihinde büyük önem taşıyan yapımlara yer veriyor. Deutsche Kinemathek küratörlüğünde hazırlanan program kapsamında perdeye yansıyan M, 45 Doğumlu, Kaygı, Gece Kesişen Yollar, Ostkreuz ve Berlin Almanya'dadır başlıklı filmler, kent siluetindeki değişime panoramik bir bakış sunarken, sakinlerin yaşamlarını ve mücadelelerini de mercek altına alıyor.

Berlin - Yuva Denilen Şehir film programı kapsamında gösterilen, Fritz Lang'ın yönetmenliğini üstlendiği 1930 yapımı M, toplumsal eleştiriyi gerilimle buluşturarak, bir kişisel delilik - toplumsal histeri panoraması oluşturuyor. 1965 yazında Doğu Berlin'de geçen 45 Doğumlu filminde, yönetmen Jürgen Böttcher, belgesel niteliği taşıyan görsellerle başka bir hayat arzusunun hikâyesini anlatıyor. Helga Schubert'in otobiyografik filmi Kaygı, eleştirmenler tarafından Doğu Almanya'da çekilmiş en etkileyici kadın filmi olarak nitelendiriliyor.

Berlin Duvarı'nın yıkılmasından kısa bir süre sonra, iki Almanya arasında "insansız bölgede" yaşayan 15 yaşındaki bir genç kızın öyküsünü bölümler halinde anlatan Ostkreuz, Michael Klier imzasıyla perdeye yansıyor. 1999 Cannes Film Festivali'nde "Yönetmenlerin On Beş Günü" seçkisinin açılış filmi olan Gece Kesişen Yollar, birleşme sonrası Almanya'sında geçiyor. Bozulmakta olan bir sosyal düzende ilişkilerin nasıl yok olduğuna dikkat çeken filmin yönetmen koltuğunda Andreas Kleinert oturuyor. Veit Helmer'in 1999 tarihli kısa filminden uyarlanan, yönetmenliğini Hannes Stöhr'nün yaptığı Berlin Almanya'dadır, eski bir mahkumun yeni bir dünyayı öğrenme serüvenindeki hüznü, incelikli bir mizah ve teknolojik yönden gerçekçi bir yaklaşımla bir araya getiriyor.