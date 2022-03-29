Bir kere öldü, iki kere defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bir kere öldü, iki kere defnedildi

29.03.2022 11:17
Bir kere öldü, iki kere defnedildi

Korona virüs sebebiyle iki yıl önce hayatını kaybeden ve pandemi tedbirleri çerçevesinde kaldığı şehir İstanbul'da defnedilen 93 yaşındaki Mehmet Çakır, mezarından çıkartılarak memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Korona virüs sebebiyle iki yıl önce hayatını kaybeden ve pandemi tedbirleri çerçevesinde kaldığı şehir İstanbul'da defnedilen 93 yaşındaki Mehmet Çakır, mezarından çıkartılarak memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

İstanbul'da yaşayan 93 yaşındaki Mehmet Çakır, 2 Nisan 2020'de korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle aile cenazeyi memleketi Sakarya'ya getiremedi. Cenaze, Sarıyer ilçesi Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Ailesinin talebi üzerine Çakır'ın cenazesi aradan geçen yaklaşık 2 yılın sonunda defnedildiği yerden çıkartılarak memleketi Sakarya Karasu'ya getirildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından 10 çocuk babası Çakır, Ortaköy Mahalle Mezarlığı'na vefatından iki yıl sonra ikinci kez defnedildi.

"BURADA RAHMETLİ ANNEMİN YANINA DEFNETTİK"

Süreci anlatan Mehmet Çakır'ın oğlu Halil Çakır, "İstanbul Küçükçekmece'de ikamet ediyordum. Vefat etmeden önce yaklaşık iki yıl boyunca benim yanımda kaldı. Bakımını, her şeyini eşimle beraber üstlenmiştik. 3-4 gün yoğun bakımda kaldı, sonra vefat etti. Korona virüs sebebiyle cenazesini buraya getiremedik. Tüm sevenleri, sevdikleri burada. Herkesin yardıma koşan biriydi. 'Naklini buraya alacağım' dedim ve aldım. Burada rahmetli annemin yanına defnettik" dedi.

"İKİNCİ KEZ ACILARI TAZELENDİ"

Ortaköy Mahallesi Muhtarı İsmet Turan ise, "Bizim civarda Çakır dayı diye tanınır. İstanbul'da hastalığı nedeniyle oğlunun yanında hastaneden tedavi altındaydı. Vefatından sonra cenazesini pandemi nedeniyle göndermediler. Geçici olarak oraya defnetmiştik. Çocuklarının talebi üzerine İstanbul Mezarlık Müdürlüğü'nün istediği evrakları buradan düzenleyip gönderdim. Çok şükür, bugün itibariyle Çakır dayımızı mahallemize getirdik. Çakır dayı, bizim civarda tanıdığı, tanımadığı herkesin cenazesine muhakkak katılırdı. Bu anlamda mahalleliden de talep çoktu. İkinci kez acıları tazelendi. Ancak babalarını buraya getirmenin huzurunu da yaşıyorlar. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Rahmetlinin ölüm ve doğum günleri de aynı güne denk geldi. 2 Nisan'da doğdu ve 2 Nisan'da vefat etti" diye konuştu.

(Esra Angün/ İHA)

Bir kere öldü, iki kere defnedildi
Bir kere öldü, iki kere defnedildi
Bir kere öldü, iki kere defnedildi
Bir kere öldü, iki kere defnedildi
Bir kere öldü, iki kere defnedildi

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Koronavirüsten ölmüştü; 2 yıl sonra mezarı memleketine taşındı Son dakika haber... Koronavirüsten ölmüştü; 2 yıl sonra mezarı memleketine taşındı Son dakika... Online terapide cinsel taciz iddiasına 3 yıla kadar hapis istendi Son dakika... Online terapide cinsel taciz iddiasına 3 yıla kadar hapis istendi

Mehmet Çakır, Koronavirüs, İstanbul, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir kere öldü, iki kere defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
11:22 29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
11:06 Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor
10:59 Rus Milletvekili Mihail Delyagin'den Azerbaycan'a açık tehdit: Askeri müdahale yapmaktan çekinmeyiz
10:59 Koyunlara saldıran kurt, kangal köpeğinin elinden kurtulamadı!
10:48 Prof. Dr. Arif Verimli'den Müge Anlı'ya ağır sözler: Artık bir kıymeti yok, beni sevseydi bunları yapmazdı
10:45 Zelenski, 3 konuda tavizsiz! İstanbul'a gelen heyete talimat verdi: Bu konularda ödün vermeyin!
10:45 Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: LGS başvuruları otomatik olarak gerçekleşecek
10:45 Acun'un takımı Hull City transfer ataklarına başladı! Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 11:30:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bir kere öldü, iki kere defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement