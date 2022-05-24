Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı - Son Dakika
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Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı

24.05.2022 11:14

Adana'da Fide Uyarlar adlı kadın, oturduğu sitenin bahçesinde birkaç kez denk gelip yalnızca selamlaştığı Gökhan K. tarafından evinde alıkonulup darp edildiğini, asansörde tacize uğradığını, günlerce işkence gördüğünü ifade ederek şikayette bulundu. Zanlının kadını asansörde taciz etmesi ve evine girip kadını darp etmesi anbean görüntülenirken talihsiz kadın "Beni çırılçıplak soydu, tecavüz etmeye ve fotoğraflarımı çekmeye çalıştı" dedi.

Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde iddiaya göre İstanbul'da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca Adana'ya gelen Fide Uyarlar, evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken Gökhan K. (45) ile tanıştı.

KADINI EVİNDE ALIKOYUP TACİZ ETTİ

Sadece birkaç kez Gökhan K. ile merhabalaşan Uyarlar, daha sonra şahsın tacizine maruz kaldı. Uyarlar'ın evine giren şahıs kadını günlerce alıkoyup taciz edip, kolunu kırdı. Kadın ise korkusundan ve bir daha kendisine bulaşmaması için şikayetçi olmadı. Ancak Gökhan K. bir süre sonra tekrar genç kadının evine gelip zorla evde kalıp kadını günlerce darp etti.

Evine giren adam, genç kadına dehşeti yaşattı: Çırılçıplak soyup tecavüz etmeye çalıştı

ASANSÖRDE DEHŞETİ YAŞATTI

Bir süre sonra da Uyarlar'ı asansöre binerken yakalayan şahıs onu taciz etti. Kadın da Gökhan K.'den kurtulmak için ona tokat atıp tekrar asansöre bindi ancak zanlı da arkasından binip kadını taciz etti. Bu anlar anbean görüntülendi. Uyarlar, bunun üzerine zanlıdan şikayetçi oldu. Zanlı da kadın kendisine tokat attığı için şikayetçi olunca Fide Uyarlar hem şüpheli hem de müşteki oldu. Olay uzlaşmaya gidince kadın bir daha kendisini rahatsız etmeme karşılığında zanlı ile uzlaştı.

Evde, asansörde taciz edip işkence yaptı

BU KEZ DE BALKON GİRİP DARBETMİŞ

Ancak zanlı uzlaşmasına rağmen 22 Mayıs günü genç kadının evine yan tarafının balkonundan girip, Uyarlar'ı darp edip taciz etti. Sabaha kadar evde kalıp kadına tecavüz etmeye çalışan zanlı daha sonra kaçtı. Bu anlar ise kadının evine yerleştirdiği güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Genç kadın, zanlı kaçtıktan sonra görüntülerle birlikte polise giderek şikayette bulundu. Zanlı da polis tarafından evine yapılan baskında gözaltına alındı.

Evde, asansörde taciz edip işkence yaptı

"BENİMLE EVLENECEKSİN DİYEREK ZORLADI"

Uyarlar, yaşadığı dehşet anlarını gözyaşları içinde anlatarak, "Bu bana yaptığı üçüncü darp vakası. Daha önce 1 hafta boyunca evimde beni hapsetti ve telefonlarıma el koydu. Daha sonra 1 ay ortalıktan kaybolmuştu. Uludağ'a gittim, orada düşüp bacağımı kırdım. Evde yürüteçle yürüyordum, gece 00.30'da içkili bir şekilde kapıma geldi. Gece 00.30'dan sabah 06.30'a kadar dövdü ve benimle evleneceksin diyerek zorladı. Bununla iyilikle konuştum tamam sen git, şimdi ailem gelecek dedim ve gitti. 1 hafta sonra benden uzak durması şartıyla uzlaşma imzaladım. Maalesef, bende kalıcı bir iz, yara ya da sakatlık bırakmaz ise içeriye atılmıyormuş. O nedenle ben bu uzlaşmayı imzalamak zorunda kaldım. Ben öldükten sonra hakkımı savunmayın" dedi.

Evine giren adam, genç kadına dehşeti yaşattı: Çırılçıplak soyup tecavüz etmeye çalıştı

"ÇIRILÇIPLAK SOYUP TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI"

Uyarlar, dün akşam 18.30 gibi, şahsın balkonundan evine girdiğinin altını çizerek şöyle devam etti: "Köpeklerimi öldürmekle tehdit etti. Daha sonra çırılçıplak beni soydu ve tecavüz etmeye ve fotoğraflarımı çekmeye çalıştı. Bunları yaparsan hakkında kullanacağım deyince vazgeçti. Beni ailemle tehdit ediyor, mermi manyağı yapacakmış. Ben öldükten sonra benim hakkımı savunmayın, tek suçum istemiyorum demek. Ben kendimi savunurken tırnakladığım için ben şüpheli o ise mağdurmuş. Bu kişi ruh hastası, seven insan bunu yapmaz. Bu sevgi değil takıntı haline getirmiş. Bu kişi gidecek içeride birkaç ay yatacak daha sonra çıkınca yine gelip beni öldürene kadar uğraşacak. Beni döverken yalvarıyordum, ağzımdan ve burnumdan kan geliyordu öldür beni artık dedim artık. 'Seni öldürmeyeceğim süründüreceğim' dedi."

Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı
Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gürselpaşa Mahallesi, Adana, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı - Son Dakika


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