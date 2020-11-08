"Bir kira bir yuva" kampanyasına destek miktarı 28 milyonu geçti - Son Dakika

"Bir kira bir yuva" kampanyasına destek miktarı 28 milyonu geçti

08.11.2020 11:35

İzmirli depremzedeler için kapsamı genişletilen "Biz Varız" dayanışması sürerken, Halkın Bakkalı üzerinden depremzedelere ulaştırılmak için yapılan yemek, gıda ve hijyen paketi alışverişinin tutarı 22 milyonu geçti.

İzmirli depremzedeler için kapsamı genişletilen "Biz Varız" dayanışması sürerken, Halkın Bakkalı üzerinden depremzedelere ulaştırılmak için yapılan yemek, gıda ve hijyen paketi alışverişinin tutarı 22 milyonu geçti. "Bir kira bir yuva" kampanyasında ise destek miktarı 28 milyon 14 bin TL'ye ulaştı.

İzmir'i vuran depremin ardından depremden etkilenen İzmirliler ve onlara destek olmak isteyenleri bir araya getiren kampanyalar sürüyor. Pandemi sürecinde başlayan; ancak depremzedeler için kapsamı genişletilen Biz Varız dayanışması için 22 milyon 14 bin TL'lik alışveriş yapıldı. Depremzedelere bir çatı sağlamak için başlatılan "Bir kira bir yuva" kampanyasında ise toplam destek 28 milyonu geçti.

Kampanyada 2 Kasım'dan bu 130 bin 224 hijyen paketi, 107 bin 723 gıda paketi, 130 bin 224 hijyen paketi ve 7 bin 500 uyku tulumu Halkın Bakkalı ve Biz İzmir dijital platformları üzerinden satın alındı. Kampanya kapsamında destekçilerin aldığı paketler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından depremzedelere ulaştırılıyor. Öte yandan kampanyanın daha fazla destekçiye ulaşması için ise Halkın Bakkalı web sitesinin İngilizce sayfası da hizmete açıldı.

Yeni yuva için toplam destek 28 milyon

Depremde evi zarar görenlere yuva sağlamak için oluşturulan "Bir kira bir yuva" kampanyasında ise destek tutarı 28 milyon 14 bine ulaştı. Web sitesi üzerinden yapılan ev ihtiyacı başvurusu 2 bin 306 olarak kaydedilirken, destekçi sayısı dünyanın her yerinden 3 bin 91'i buldu. Kampanya kapsamında, ev sahiplerinin depremzedelere kapılarını açmak üzere bildirdikleri daire sayısı ise 163'ü buldu. - İZMİR

Bir kira bir yuva kampanyasına destek miktarı 28 milyonu geçti

Türk Lirası, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bir kira bir yuva' kampanyasına destek miktarı 28 milyonu geçti - Son Dakika


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