Bir kısa film hikayesi: Cineshort… Türkiye'den ödüllü filmler de var - Son Dakika

Bir kısa film hikayesi: Cineshort… Türkiye'den ödüllü filmler de var

06.05.2021 13:47
Bir kısa film hikayesi: Cineshort… Türkiye'den ödüllü filmler de var, System.String[]

Cineshort, süresi 40 dakikadan kısa filmleri küresel ölçekte yayınlamayı hedefleyen bir mobil uygulama platformu. 75'ten fazla ülkeden kısa filmleri izleyicilerle buluşturan Cineshort, elde ettiği gelirin %70'ini içerik üretici ile paylaşarak fark yaratıyor.

Cineshort, süresi 40 dakikadan kısa filmleri küresel ölçekte yayınlamayı hedefleyen bir mobil uygulama platformu. 75'ten fazla ülkeden kısa filmleri izleyicilerle buluşturan Cineshort, elde ettiği gelirin %70'ini içerik üretici ile paylaşarak fark yaratıyor. Cineshort'taki tüm filmler aynı zamanda Türkçe altyazılı izlenebiliyor. Hasan Celil Tombul ve Yağmur Tuğçe Kaya'nın yaratıcısı olduğu Cineshort'a dileyenler aylık veya yıllık üyelik seçeneği ile üye olabiliyor. Kredi kartına gerek olmadan sadece e-posta ile 7 gün deneme süresi sunuyor.

Cineshort uygulamasını iOS cihazlarınız için App Store'dan, Android cihazlarınız için Google Play Store'dan indirebilmek mümkün.

Peki Mayıs Ayında Neler Var?

Oscar Ödüllü filmler, 23 bölümlük nefis belgeseller, komedi filmleri, yepyeni mood ve seçkiler geliyor!

CİNESHORT'TA YER ALAN FİLMLERDEN BAZILARI

YUVA (Onur Yiğit) -15 Dakika

Türkiye'den Yönetmen Onur Yiğit'in bol ödüllü kısa filmi 'YUVA' da Cineshort'ta yer alıyor.

Zeynep, küçük bir gecekondu da kurulu olan yuvasını ayakta tutmaya çalışır. Fakat yüzyıllardır süregelen ilişkiler yumağı onu ve yuvasını aynı döngünün içerisine hapseder.

Oysa ezberi bozmak hareketi gerektirir, konuşmayı, cesareti, gerçeklerle yüzleşmeyi ve yolun yarısından dönebilmeyi, başka yollara sapabilmeyi…

Kırılan kalplerin tedavisi yapılan hatalarla, öğretilmiş olanla mümkün müdür? Zaman'a sadık kalmak, beklemek, bu bir ilaç olabilir mi?

Bir yandan büyük toplumsal olaylar ceyran ederken, diğer yandan da bireysel, kişisel hayatların evrimleşmesini, küçük bir ailenin penceresindeki tülü hafifçe aralayarak öğrenmeye çalışıyoruz.

UNO (Javier Marco) - 10 Dakika

Açık denizdeki bir teknede, kapalı bir kutunun içinde telefon çalmaya başlar. Yönetmenimiz Marco, yaşanmış bir olayı sürükleyici tarzıyla sizinle paylaşıyor.

Alone (Necmettin Asma) - 3 Dakika

Yıllar içerisinde birbirimizle olan iletişimimizde sadece araçlar değişmedi, içeriği de değişti. Kendi küçük dünyalarımızda yalnızlaşır olduk. Peki yetiyor mu? Alone, Cineshort'un geçen hafta en popüler filmi oldu. Alone ve onun gibi niceleri seni bekliyor.

The Neighbors' Window (Marshall Curry) - 20 Dakika

Oscar ödüllü The Neighbors' Window, sadece 20 dakikada bize çok şey anlatıyor: Gördüğümüz/İzlediğimiz hayatlar, sahiden kusursuz mu? Bunun pek de öyle olmadığını, yüksek kalite ve iyi hikaye anlatımıyla Türkçe altyazılı şekilde keşfedeceksi

Bir kısa film hikayesi: Cineshort… Türkiye'den ödüllü filmler de var

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bir kısa film hikayesi: Cineshort… Türkiye'den ödüllü filmler de var - Son Dakika Magazin


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