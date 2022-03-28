Bir kişi apartman merdivenlerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Bir kişi apartman merdivenlerinde ölü bulundu

28.03.2022 15:33

Niğde'de 61 yaşındaki kişi, yaşadığı apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu.

Niğde'de 61 yaşındaki kişi, yaşadığı apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanın merdivenlerinde hareketsiz yatan birini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Süha Kaya olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşadığı apartmanda merdivenden düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Kaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir kişi apartman merdivenlerinde ölü bulundu
Bir kişi apartman merdivenlerinde ölü bulundu
Bir kişi apartman merdivenlerinde ölü bulundu

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112 Acil Çağrı, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir kişi apartman merdivenlerinde ölü bulundu - Son Dakika


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