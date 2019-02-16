Bir Kişi Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu

Bir kişi asansör boşluğunda ölü bulunduKONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu.

Bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu



KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir apartman inşaatının bekçisi asansör boşluğunda hareketsiz bir kişinin bulunduğunu görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 65 yaşındaki Emin Döne'nin vücudunda kırıklar olduğunu ve öldüğünü belirledi. Polis ve savcının incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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