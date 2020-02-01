Bir kişi barakada ölü bulundu - Son Dakika
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Bir kişi barakada ölü bulundu

6 saat önce

Zeytinburnu'nda, barakada ölü bulunan kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda, barakada ölü bulunan kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Telsiz Mahallesi 85/4 sokaktaki barakada bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Salih Öter (58) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Öter'in cenazesi, incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yakınlarının Salih Öter'den 3 gündür haber alamadığı ve telefonuna ulaşamadığı öğrenildi.

Bir kişi barakada ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:59 Kaynak: AA
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