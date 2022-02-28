Bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Bir kişi bıçakla yaralandı

28.02.2022 00:24

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıçakla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıçakla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Mustafapaşa Mahallesi 712 Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi ile İ.K. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K, belinden bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir kişi bıçakla yaralandı
Bir kişi bıçakla yaralandı
Bir kişi bıçakla yaralandı

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Kocaeli, Polis, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika


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