Bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü - Son Dakika
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Bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü

25.05.2022 09:56

Aksaray'da Afganistan uyruklu bir baba eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdükten sonra balkondan atlayarak ağır yaralandı.

Aksaray'da Afganistan uyruklu bir baba eşini bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdükten sonra balkondan atlayarak ağır yaralandı.

Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek, "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler." dedi.

Bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü
Bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü
Bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü
Bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü

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Kaynak: AA

Afganistan, Aksaray, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir kişi eşini bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü - Son Dakika


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