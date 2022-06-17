Alınan bilgiye göre, Çiftlikönü Mahallesi'nde bir hafta önce boşanan Burak Tekler (24) ve eski eşi Cansu Sezer (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bir kişi eski eşi ve çocuğunu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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