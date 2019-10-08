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Son Dakika Güncel Bir kişi evinde ölü bulundu

Bir kişi evinde ölü bulundu

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Çay Mahallesi TOKİ bloklarında apartman sakinleri, bir süredir haber alınamayan Murat Dinler'in (41) evine gitti.

Evde elektrikli sobanın açık olduğunu ve Dinler'in sol tarafının yandığını fark eden site sakinleri, durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir kişi evinde ölü bulundu

Murat Dinler, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:29 Kaynak: AA
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