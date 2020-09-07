Bir kişi kardeşi ve iki yeğenini tüfekle yaraladı

Elazığ'da çıkan kavgada kardeşini ve iki yeğinini tüfekle vurarak yaralayan kişi polise teslim oldu.

Elazığ'da çıkan kavgada kardeşini ve iki yeğinini tüfekle vurarak yaralayan kişi polise teslim oldu. İddiaya göre, Sanayi Mahallesi Sevenler Sokak'taki aynı apartmanda oturan Ahmet ve Cem Ş. kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cem Ş. oturdukları apartmanın avlusunda kardeşi Ahmet Ş. ile iki yeğenine av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan Ahmet Ş. ile 2 oğlu sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından Cem Ş. karakola giderek olayda kullandığı tüfekle teslim oldu. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş fişek bulundu.

Elazığ, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 21:16 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Bir kişi kardeşi ve iki yeğenini tüfekle yaraladı - Son Dakika

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