Bir kişi öldürüp diğerini yaralayan sanıklara ceza yağdı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın faili olan 2 sanık, kasten öldürme suçundan müebbet hapis ve yaralama suçundan da 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gariplik Caddesi'nde 15 Ağustos 2020'de meydana gelen olayda; bir otomobile pompalı tüfekle ateş edilmişti. Olayda; Sefa Şakalar ile B.A. adlı şahıslar yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan Sefa Şakalar, sevk edildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak R.B. ve E.D. adlı şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şahıslar hakkında kasten adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla dava açılmıştı. Davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, son sözlerinin alınmasının ardından sanıklara, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis, kasten yaralama suçundan da 12'şer yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. - KAHRAMANMARAŞ