Bir Kişi Ormanda Ölü Bulundu
10 dakika önce
Denizli'de bir kişi ormanda başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu.
Denizli
'de bir kişi ormanda başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çamlık
Parkı'na kar topu oynamaya gelenler bir ağaca yaslanmış halde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Nevzat Atik'in (27) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede, başına poşet geçirilmiş Atik'in yanında çakmak bulundu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Atik'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:33 Kaynak: AA
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