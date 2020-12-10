Bir kişi otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Mumcu'nun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Mumcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Erzincan 'da bir kişi, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

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