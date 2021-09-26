Bir kişi otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika

Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Gamsız'ın cenazesi, ölüm nedeninin otopsiyle belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İhbar üzerine söz konusu yere gelen sağlık ekipleri, adının Çetin Gamsız (61) olduğu tespit edilen kişinin, araç içinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Antalya 'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi direksiyon başında ölü bulundu.

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