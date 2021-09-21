Bir kişi tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Vedat Sokak'ta, Halil İbrahim T, kendisiyle görüşmeye gelen boşanma aşamasındaki eşinin babası M.G. ve kayınbiraderi S.B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim T. tabancayla kayınbiraderine ateş etti. Bacağından yaralanan S.B. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.