Bir kişi tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla kovaladı - Son Dakika

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan kavga bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hocaömer Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi tartışığı kişiyi yanında bulundurduğu döner bıçağıyla kovaladı.

Kovalama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.