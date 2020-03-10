Bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

Motosikletle kaçan 2 zanlının yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolü sonucu Tutka'nın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Para çekmek için Karakoyunlu ilçesindeki Iğdır- Aralık kara yolu yakınında yer alan bir banka şubesinin önüne gelen Yakup Tutka, arkasından yaklaşan motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Iğdır 'da motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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