Bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı - Son Dakika

Bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

6 saat önce

Erzincan'da İranlı bir kişinin, yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Erzincan'da İranlı bir kişinin, yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran vatandaşı tır şoförü 33 yaşındaki A D'nin, Türkiye'ye 20 Şubat'ta giriş yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

A.D'nin Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, gerekli tetkiklerin sonucu çıkıncaya kadar izole edilmiş odada muhafaza edilen hastanın, ilk belirlemelere göre koronavirüs taşıdığına dair bir emareye rastlanmadığı kaydedildi.

Bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Erzincan, Refahiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:34 Kaynak: AA
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