Son Dakika Haberleri: “Bir kısım üyenin lehimize oy kullanması, çabalarımızın sonuca ulaştığını göstermiştir”
Son Dakika Ekonomi “Bir kısım üyenin lehimize oy kullanması, çabalarımızın sonuca ulaştığını göstermiştir”

“Bir kısım üyenin lehimize oy kullanması, çabalarımızın sonuca ulaştığını göstermiştir”

18 dakika önce

Bursa Ticaret Borsası'nın aday olduğu "2024 Avrupa Tahıl Alım Günleri" organizasyonu için yapılan oylamadan organizasyonun Paris'te yapılması kararı çıktı.

“Bir kısım üyenin lehimize oy kullanması, çabalarımızın sonuca ulaştığını göstermiştir”, System.String[]

Bursa Ticaret Borsası'nın aday olduğu "2024 Avrupa Tahıl Alım Günleri" organizasyonu için yapılan oylamadan organizasyonun Paris'te yapılması kararı çıktı.

Avrupa, Bursa, Paris, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:26 
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