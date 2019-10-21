“Bir kısım üyenin lehimize oy kullanması, çabalarımızın sonuca ulaştığını göstermiştir”
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Bursa Ticaret Borsası'nın aday olduğu "2024 Avrupa Tahıl Alım Günleri" organizasyonu için yapılan oylamadan organizasyonun Paris'te yapılması kararı çıktı.
Bursa Ticaret Borsası'nın aday olduğu "2024 Avrupa Tahıl Alım Günleri" organizasyonu için yapılan oylamadan organizasyonun Paris'te yapılması kararı çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:26
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