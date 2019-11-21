Bir kişinin 15 bin lirasını çalan zanlılar, başka bir hırsızlık olayında yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişiye yaklaşarak üzerindeki 15 bin TL'yi çalan şüpheliler başka bir hırsızlık olayını gerçekleştirirken yakalandı.

Edinilen bilgilere olay, 7 Kasım Perşembe günü Beyoğlu'da işlek bir cadde üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Tarıg M. isimli bir kişinin yanına yaklaşarak sıkıştırıp el çabukluğu marifetiyle üzerindeki 15 bin TL çalındığı ihbarını alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 4'ü kadın 5 şüphelinin bir kişinin yanına yaklaşarak sıkıştırdığını ve çıkan 'kargaşada' aralarından birinin el çabukluğu ile yankesicilik yaptığını belirledi.

Şüphelilerin izini süren polis, 9 Kasım saat 13.00 sıralarında bahse konu olayı gerçekleştiren şüphelilerin Piri Paşa Mahallesi'ndeki Hasköy Caddesinde başka bir hırsızlık olayına karışırken gördü. Polisi fark eden şüpheliler, hırsızlık yaparken tanınmamak için kullandıkları eşarpları atarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Kaçmaya çalışan Sebahat B. (55), Petek T. (28), Zehra B. (37), Sevgi K. ve Serhat İ. adlı 5 kadın, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasındaki Zehra B.'nin, 7 Kasım'da Tarıg M.'nin cebindeki 15 bin lirayı 'yankesicilik' yöntemiyle çalan kişi olduğu ortaya çıktı.

Polisin yaptığı çalışmalarda, gözaltına alınan şüphelilerin, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kalabalık yerlerde, özellikle yabancı uyruklu turistleri aralarına alarak sıkıştırmak suretiyle cüzdan, cep telefonu ve çantalarını el çabukluğu marifeti ile alarak olay yerinden araçla kaçtıkları tespit edildi. Emniyete götürülen şüpheli kadınların yapılan sorgusunda; Sebahat B.'nin 33 "Yankesicilik", 4 "Açıktan Hırsızlık" ve 1 "Yalan Beyanda Bulunmak", Sevgi K. adlı şüpheli kadının 13 "Yankesicilik", 1 "İş Yerinden Hırsızlık", 4 "Açıktan Hırsızlık", 2 "Başkasına Ait Kimlik Kullanmak" ve 1 "Çocuğun Cinsel İstismarı", Petek T.'nin GBT'sinde 2 "Açıktan Hırsızlık" ve 1 "Yankesicilik", Zehra B. adlı zanlının 2 "İş Yerinden Hırsızlık", 4 "Yankesicilik" ve 4 "Açıktan Hırsızlık", Serhat İ. adlı şüphelinin de 1 "Dolandırıcılık", 9 "Yankesicilik" ve 2 "Açıktan Hırsızlık" suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Suçüstü yakalanan şüphelilerden Serhat İ. 11 Kasım'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan diğer şüphelilerin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi.