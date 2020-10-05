Bir kişinin başından vurularak öldürüldüğü saldırıya 5 tutuklama - Son Dakika

Bir kişinin başından vurularak öldürüldüğü saldırıya 5 tutuklama

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Seyhan Genç'in (40), bir otomobilden tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu başından vurulup, hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan ve bugün hakim karşısına çıkartılan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bir kişinin başından vurularak öldürüldüğü saldırıya 5 tutuklama, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Seyhan Genç'in (40), bir otomobilden tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu başından vurulup, hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan ve bugün hakim karşısına çıkartılan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

3 Ekim günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavga çıktı. Kavganın son bulmasının ardından 33 AEG 432 plakalı otomobildeki bulunan silahlı grup, kavga ettikleri gruba yolda yürüdükleri sırada tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda, Kartal Zengin (21) ayağından ve bacağından yaralanırken, Seyhan Genç ise başından yara aldı. Otomobilde bulunan silahlı grup ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürülürken, Seyhan Genç yolda yaşamını yitirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede yerde 3 adet tüfek kartuşu, 22 adet mermi kovanı buldu. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis., Muhittin M. (22), Ali M. (21), Fırat Ç. (24), İsa Ü. (32), Doğan E. (32), ile Yusuf M.'yi (32)  2 tabanca, sustalı bıçak ve tabancalara ait mermilerle gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Muhittin M., Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bir kişinin başından vurularak öldürüldüğü saldırıya 5 tutuklama

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 21:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir kişinin başından vurularak öldürüldüğü saldırıya 5 tutuklama - Son Dakika

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