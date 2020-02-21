Bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yere düşen Y.K'ye araçta bulunan S.S. de inerek av tüfeğinin dipçiğiyle vurdu. Daha sonra ağaçlık alana götürülen Y.K'ye T.G. de biber gazı sıktı.

İddiaya göre, Y.K, daha önceden görüştüğü T.G. isimli kadına mesaj atarak buluşmak istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Minik Meryem, Atatürk posteri önünde "Ne olur buraya gel" diyerek ağladı

Eski kulüp başkanı, aracının içerisinde başına ateş ederek intihar etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti