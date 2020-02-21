Bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Y.K, daha önceden görüştüğü T.G. isimli kadına mesaj atarak buluşmak istedi.

Derecik Mahallesi'ndeki kırsal alanda T.G. ile buluşan Y.K'ye S.A'nın kullandığı otomobil çarptı.

Yere düşen Y.K'ye araçta bulunan S.S. de inerek av tüfeğinin dipçiğiyle vurdu. Daha sonra ağaçlık alana götürülen Y.K'ye T.G. de biber gazı sıktı.

Y.K'nin cep telefonunu gasbeden şüpheliler, ardından olay yerinden kaçtı.

Şikayet üzerine Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.G, S.A. ve S.S'yi yakaladı.

"Silahlı tehdit, yağma ve kasten yaralama" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Ekipler, Y.K'nin cep telefonunu ise kırılmış halde olay yeri yakınlarında buldu.

Derecik, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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