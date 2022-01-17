Bir kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazada sürücü tutuksuz yargılanacak - Son Dakika

Bir kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazada sürücü tutuksuz yargılanacak

BURSA Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazada sürücünün tutuksuz yargılanmasına karar verildi

Gemlik ilçesinde, geçen yıl mayıs ayında meydana gelen trafik kazasında, bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan İbrahim Saklar'ın kullandığı 16 S 2837 plakalı midibüs, Gemlik Serbest Bölge girişinde bariyerlere çarpıp devrildi. Bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk çocuğuna 2 aylık hamile olan İlknur Pepeç Kaya öldü, aralarında sürücünün de olduğu 20 kişi yaralandı. Yaralı sürücü İbrahim Saklar, tedavisinden sonra gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye çıkarılan sürücü, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Saklar, avukatının yaptığı itirazla serbest bırakıldı. Hakkında, Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak'suçundan 3 ila 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan İbrahim Saklar'ın yargılanmasına başlandı.

Tarafların avukatları, İlknur Pepeç Kaya'nın eşi Furkan Kaya ile annesi Leyla ve babası Sabri Pepeç'in de hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanık katılmadı. Mahkeme başkanı, Yenişehir ilçesinde talimatla ifade veren İbrahim Saklar'ın, "Sürücü olarak çalıştığım firmada, kazadan 2 hafta önce işe başladım. Olay tarihinde bakımı yapılan midibüsle fabrikada çalışan işçileri taşıyordum. Hafif yağmur yağmıştı. Sür'atli değildim. 50 kilometre hızla gidiyordum. Gemlik Serbest Bölge Kavşağı'nı geçtikten sonra midibüs kaymaya başladı. Bir şekilde toparladım. Tekrar kaymaya başlayınca midibüs sol tarafa devrildi. Kazaya sebebiyet verdiğim için üzgünüm. Suçsuzum" dedi.

Duruşmada söz alan İlknur Pepeç Kaya'nın ailesinin avukatı, "Kazadan önce sanık, trafik kurallarını ihlal ettiği için çok sayıda ceza aldı. Kendisi, defalarca şikayet edilmesine rağmen servis şoförü olarak çalıştırıldı. Tutuklanıp cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, yargılamayı ileri bir tarihe ertelerken, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.