Bir kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza anı anbean kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bir kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza anı anbean kameraya yansıdı

24.05.2022 19:52
Bir kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza anı anbean kameraya yansıdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Tarhan son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Tarhan son yolculuğuna uğurlandı. Bir kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar B. idaresindeki 35 AVA 260 plakalı halat yüklü kamyon yokuş yukarıya çıkmak istediği sırada freni boşaldı. Geri geri kayan kamyonda, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kamyon, bakkalın önünde bulunan kamelyaya çarparak yan yattı. O sırada kamelyada oturan baba Halil Tarhan, kızları Reyhan Tarhan ve Ayşenur Tarhan (24) ile kamyon sürücüsü Serdar B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sokak ise tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Toprağa verildi

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Ayşegül Tarhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından cenaze aracıyla yaşadığı mahallesine getirildi. Tarhan, ikindi namazını müteakip Buhara Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından omuzlar üzerine alınarak cenaze aracına yüklendi. Ayşenur'un cansız bedeni, daha sonra Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kamyon sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

Öte yandan hayati tehlikeyi atlatan kamyon sürücüsünün ilk ifadeleri ortaya çıktı. Sürücünün, İstanbul'a gitmek isterken kendisini navigasyonun bu yola soktuğunu, rampayı çıkmaya çalıştığını ancak çıkamayınca aracının geri geri kaydığını söylediği belirtildi.

Kamyonun kayma anı kamerada

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kaza öncesi kamyonun geri geri kaydığı anlar camiinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonun geri geri kaydığı, bir süre sonra bölgede elektrik kesintisi yaşandığı ve insanların panikle koşuşturduğu görülüyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Cenaze, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza anı anbean kameraya yansıdı - Son Dakika


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