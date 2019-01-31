Bir Kişinin Öldüğü Altı Kişinin Yaralandığı Silahlı Kavgada Beş Tutuklama

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, bir kişinin öldüğü, altı kişinin ise yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan sekiz kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, bir kişinin öldüğü, altı kişinin ise yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan sekiz kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden beşi tutuklanırken, üç kişi ise serbest bırakıldı.



Narlıdere ilçesinde Mithatpaşa Caddesi'nde 26 Ocak Cumartesi günü, iki grup arasında kavga çıkmıştı. Aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki grubun kavgasında pompalı tüfek, tabanca ve bıçaklar kullanılmıştı. Yaşanan olay sonucunda, Metin Basat hayatını kaybederken, C.A., S.A., B.A., F.Y., M.Y. ve İ.Y yaralanmıştı.



Başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucunda, olaya karıştığı iddia edilen sekiz kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, İzmir Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden beşi tutuklanırken, üç kişi ise serbest bırakıldı. - İZMİR

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