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Bir kişinin öldüğü define kazısındaki patlamaya 'pikniğe gittik' savunması - Son Dakika

Bir kişinin öldüğü define kazısındaki patlamaya 'pikniğe gittik' savunması

09.07.2021 18:47
Bir kişinin öldüğü define kazısındaki patlamaya 'pikniğe gittik' savunması, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, 7 kişinin define bulma amacıyla yaptığı izinsiz kazı sırasında patlama meydana gelirken, aralarında çıkan kavgada Mehmet Sarıoğlu (52) hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de, 7 kişinin define bulma amacıyla yaptığı izinsiz kazı sırasında patlama meydana gelirken, aralarında çıkan kavgada Mehmet Sarıoğlu (52) hayatını kaybetti. İkisi tutuklu 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılırken, ilk duruşmada kendilerini savunan sanıklar suçlamayı kabul etmedi. Sanıklardan Bekkican Karataş, piknik yapmak için bölgeye gittiklerini ileri sürerek, "Pikniğe gittik. Ben, kardeşlerim Ömer ve Kaan dışındaki sanıklar define aramak istedi. Biz onların eylemlerine iştirak etmedik" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Mehmet Sarıoğlu, Murat K., Sevinç E., Servet K., Ömer K., Kaan Karataş ve Bekkican Karataş ile birlikte define bulma umuduyla geçen yıl aralık ayında otomobille Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi Parmaklı mevkiine gitti. Burada izinsiz kazı yapan şüpheliler, önlerine çıkan kayayı patlatmak istediği sırada el yapımı olduğu belirlenen patlayıcı infilak etti. Define arayan şüphelilerden Ömer K. yüzünden ve elinden ağır yaralandı. Patlamanın ardından şüpheliler arasında tartışma çıkarken Mehmet Sarıoğlu ağır yaralanan Ömer K.'nın kardeşleri Kaan Karataş ve Bekkican Karataş tarafından iddiaya göre dövüldü. Sevinç E. ile Servet K. yaralanan Mehmet Sarıoğlu'nu otomobille Tepebaşı ilçesi Koyunlar Mahallesi'nde götürüp 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili Sevinç E., Murat K. Servet K., Kaan Karataş ve Bekir Karataş jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kaan Karataş ve Bekkican Karataş tutuklandı. Diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE DAVA AÇILDIEskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Kaan Karataş ve Bekkican Karataş ile tutuksuz sanıklar Sevinç E., Murat K., Servet K. hakkında 'canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmaya Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan Kaan Karataş ve Bekkican Karataş ile tutuksuz sanıklar katıldı. Sanıklardan Kaan Karataş, ölen Mehmet Sarıoğlu'nu dövmediklerini iddia ederek, "Patlama olduğu esnada yere düştüm, Mehmet de yere düşmüştü. Göğsünü tutarak ayağa kalktığını gördüm. Ayrıca kafasını da tutuyordu. Biz Mehmet'e vurmuş değiliz. Buna ilişkin iddiaları kabul etmiyorum Olay yerinden biz onların define arayacağını anlayınca ayrılamadık, çünkü ayrıca arabamız yoktu. Define aramaya gitmiş değiliz. Patlayıcı madde ile benim herhangi bir ilgim yoktur. Suçsuzum ben 'Mehmet'e neden patlayıcı kullandın, neden kabloyu çektin?' diye sorduğumda bana ağza alınmayacak küfretti. Benim üzerime yürüdü, ancak ben ona vurmadım" dedi.'PİKNİĞE GİTTİK, DEFİNE ARAMADIK'Diğer tutuklu sanık Bekkican Karataş da suçlamaları kabul etmedi. Olayın yaşandığı bölgeye piknik yapmak için gittiklerini öne süren Karataş, "Olay tarihinde sanık Murat pikniğe gitmeyi teklif etti ve gittik. Ben, kardeşlerim Ömer ve Kaan dışındaki sanıklar define aramak istedi. Biz onların eylemlerine iştirak etmedik. Mehmet yanında patlayıcı getirmiş. Patlayıcıyı toprağa gömdü ancak ilk önce patlatamadı. Biz kardeşlerimle gitmeyi teklif ettik ancak kabul etmediler. Ağabeyim Ömer, Mehmet'in yanındaydı. Mehmet birden patlayıcının kablosunu çekince patlayıcı infilak etti. Herkes bir yere savruldu. Ağabeyim ağır yaralandı, Mehmet de yerde yatıyordu. Herhangi bir vurma olayı olmadı. Ömer kanlar içinde yattığı için hastaneye götürdük. Sanıklardan Murat bize sürekli 'akü patladı gibi ifadeler verin' dedi. Mehmet'in öldüğünü sonradan öğrenince şoke olduk" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Bekkican Karataş ve Kaan Karataş'ın tutukluluğunun devamına, diğer sanıklar Murat K., Servet K. ve Sevinç E.'nin adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmederek duruşmayı ekim ayına erteledi.


Bir kişinin öldüğü define kazısındaki patlamaya 'pikniğe gittik' savunması
Bir kişinin öldüğü define kazısındaki patlamaya 'pikniğe gittik' savunması
Bir kişinin öldüğü define kazısındaki patlamaya 'pikniğe gittik' savunması
Bir kişinin öldüğü define kazısındaki patlamaya 'pikniğe gittik' savunması
Bir kişinin öldüğü define kazısındaki patlamaya 'pikniğe gittik' savunması
Bir kişinin öldüğü define kazısındaki patlamaya 'pikniğe gittik' savunması

Eskişehir, Patlama, Karataş, Define, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir kişinin öldüğü define kazısındaki patlamaya 'pikniğe gittik' savunması - Son Dakika


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