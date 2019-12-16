Bir kişinin öldüğü kafeterya kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir kişinin öldüğü kafeterya kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bir kişinin öldüğü kafeterya kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, alışveriş merkezi içerisinde kafeteryada bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Bir kişinin öldüğü kafeterya kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, alışveriş merkezi içerisinde kafeteryada bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi içinde yer alan kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeteryaya gelen Abidin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y.  bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'ne tedaviye alınan Alpay Uzuner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Tedavisi devam eden Abidin K.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi. Silahlı kavga ile ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştıkları belirlenen Veysel K., Can E. ve Furkan Y.'yi gözaltına aldı.Öte yandan olay anı da bir işyerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde, iki grubun kavga ettiği ve birbirlerine bıçak ve tabancayla saldırdığı anlar görüldü.


- İskenderunhatay
Atatürk Bulvarı, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:51 Kaynak: DHA
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