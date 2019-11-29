Son Dakika Haberleri: Bir kişinin öldüğü kavganın zanlıları yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Bir kişinin öldüğü kavganın zanlıları yakalandı - Son Dakika

Bir kişinin öldüğü kavganın zanlıları yakalandı

7 saat önce

Şanlıurfa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya karışan 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Bir kişinin öldüğü kavganın zanlıları yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya karışan 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.


Haliliye ilçesinde Müslüm Akkuş isimli gencin ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, aynı bekar evinde kaldıkları belirlenen M.Z. (24), S.E.A. (24), M.K. (22), S.K. (24), V.M. (25) ve M.K.'yı (27) gözaltına aldı. Şahısların yakalandığı evde yapılan aramada olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Z. ve S.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.E.A., M.K., V.M. ve M.K. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi
Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 01:12:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir kişinin öldüğü kavganın zanlıları yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]