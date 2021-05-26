Bir kişinin öldürüldüğü olayda tanıktan şok ifade Açıklaması - Son Dakika

Bir kişinin öldürüldüğü olayda tanıktan şok ifade Açıklaması

26.05.2021 15:16
Bir kişinin öldürüldüğü olayda tanıktan şok ifade Açıklaması, System.String[]

Kocaeli'de evine gelen ve evin camını kıran şahsın kafasını taş, balta ve tüfeğin kabzası ile vurarak öldüren 6 kişinin yargılandığı davada tanık olarak dinlenen şahıs, "Öldürme olayından 3 saat önce Sibel;

Kocaeli'de evine gelen ve evin camını kıran şahsın kafasını taş, balta ve tüfeğin kabzası ile vurarak öldüren 6 kişinin yargılandığı davada tanık olarak dinlenen şahıs, "Öldürme olayından 3 saat önce Sibel; Hüseyin, Kemal ve Tekin'e hitaben 'Okan'ı vurun ben size cezaevinde bakarım' şeklinde sözler söylüyordu. Olay saatinde ise Sibel, Okan'ın ölüsüne parke taşıyla vurmaya devam ederek 'kimse polisi aramasın ölsün, gebersin' diye bağırıyordu" dedi.

Olay, 1 Aralık 2020'de gece saatlerinde İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın(35) ile komşuları arasında sokak ortasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın, 8 kişi tarafından darp edildi. Kafasından bir cisimle aldığı darbeyle ağır yaralanan Yalın, yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Okan Yalın, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yalın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 cinayet şüphelisinin yargılanmasına başlandı

Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Yalın'ın öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen Kemal K., Tekin K., Esra K., Sibel K., N.Ç., K.K. Hüseyin K, ve Ramazan Ç. adlı 8 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Kemal K., Sibel K., Tekin K. ve Hüseyin K. tutuklanırken, Esra K. ve Ramazan Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 'Kasten öldürme' suçundan yargılanan sanıklar Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, tanıklar ve sanıklar katıldı.

"Esrar parası için 5 bin TL istedi"

Pandemiden dolayı cezaevinden çıktığını söyleyen Kemal K., "Olay günü ben Okan'ın evindeki elektrik ve inşaat işlerini yaptım. Daha sonra Okan, Kemal K.'den zorla para alıp içki ve sigara aldırttı. Hep beraber içtik. Bir süre sonra Okan bana 'benim 200 gram esrarımı almışsın, aldığın esrarı geri ver' dedi. Ben almadığımı söylememe rağmen beni tehdit etti ve darp etti. Beni çocuk gibi ağlattırdı. Esrar parası için 5 bin TL istedi. Korktuğum için çalışıp parayı vereceğimi söyledim. Beni bıraktıktan bir süre sonra karakola gidip şikayetçi oldum" dedi.

Biri tüfek kabzası biri taşla vurdu

Okan Yalın'ın şikayetten haberdar olunca eve gelip camı kırdığını söyleyen Kemal K., "Kardeşim Tekin K., Okan'ın evden uzaklaşması için havaya ateş etti. Daha sonra polisi aradık. Okan'ın ateşe verebileceğini düşündüğüm için Okan'ın yanına giderek gitmesi için yalvardım. Okan ise 'vuracaksan vur' diyerek küfürler etti. Üzerime gelmeye başladı. Yine maket bıçağı çıkardı. Ben de tüfeğin kabzası ile kendisine vurdum. Hüseyin'de taşla vurdu. Daha sonra polisler geldi. Okan'a başka vuran olmadı" diye konuştu.

"Arkasından taşla kafasına vurdum"

Daha önce Okan Yalın'ın Kemal K.'yi darp ettiğini söyleyen Hüseyin K., "Olay günü ağabeyim Kemal, Okan Yalın ile olan husumetinden dolayı karakola gidip şikayetçi oldu, abimin arkasından bende gittim. Şikayet sonrası Okan Yalın evimize gelip canlarımızı kırdı. Bizi tehdit etti, küfürler ederek bizi dışarıya çağırdı. Kardeşim Tekin K., Okan'ın evimizden uzaklaşması ve gitmesi için havaya ateş etti. Okan gitmeyince Kemal K. Tekin'in elindeki av tüfeğini alarak Okan'ın yanına giderek 'bak benim başımı belaya sokma git buradan' dedi. Okan gitmeyince tüfeğin kabzası ile başına vurdu. Ben de Okan gitmeyince arkasından taşla kafasına vurdum. Sonrasını hatırlamıyorum alkollüydüm. Öldürme amacım yoktu, Okan'a başka kimin vurduğunu bilmiyorum. Okan mahallede çok sıkıntılı biriydi. Kendisi hakkında karakolda birçok şikayetler mevcuttur" şeklinde konuştu.

"Okan'ı vurun ben size cezaevinde bakarım"

Öldürme olayından 3 saat önce tesadüfen karakolda olduğunu söyleyen Veysel K., "Kemal ve Sibel, Okan'dan şikayetçi olmak için karakola gelmişlerdi. O sırda Sibel'in Kemal, Tekin ve Hüseyin'e hitaben 'Okan'ı vurun ben size cezaevinde bakarım' şeklinde sözler söylüyordu. Bunun üzerine ben Sibel'e kimseye gaz verme şeklinde şeyler söyledim. Ben karakoldan çıktıktan sonra Okan'la karşılaştım. Okan sarhoştu ve 'beni şikayet etmişler' diyerek kendi kendine söyleniyordu" ifadelerini kullandı.

"Sibel, Okan'ın ölüsüne vuruyordu"

Okan'a eve gitmesi için ikna etmeye çalıştığını söyleyen tanık Veysel K., "Ben Okan'a evine git, seni öldürecekler diyerek uyarmaya çalıştım ama Okan, Kemal'in evine gideceğini söyledi. Daha sonra Okan, Kemal'in evine doğru gitti. Orada Kemal ile tartıştılar. Daha sonra gördüğüm kadarıyla Hüseyin baltanın Keskin kısmıyla Okan'ın kafasına vurdu. Kemal tüfeğin dipçik kısmıyla vuruyordu, Tekin de ucu sivri taşla vuruyordu. Sibel ise parke taşıyla Okan'ın ölüsüne vurmaya devam ediyor ve 'kimseyi aramayın ölsün gebersin' diyordu. Ben Sibel 'yeter öldü, hayvan olmuşsunuz' diye bağırdım" dedi.

Duruşma ileri tarihe ertelendi

Savunma ve tanık ifadeleri sonrasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Bir kişinin öldürüldüğü olayda tanıktan şok ifade Açıklaması

Kocaeli, Polis, Yalın, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir kişinin öldürüldüğü olayda tanıktan şok ifade Açıklaması - Son Dakika


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