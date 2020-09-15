Bir kişinin yaralandığı alacak borç kavgası kamerada

ISPARTA'da alacak borç anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada bıçaklanan bir kişi yaralandı. Kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde esnaflık yapan A.E. ile H.G. arasında alacak borç anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.G. bıçakla A.E.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri H.G.?yi gözaltına alarak ifadesi için emniyete götürdü.

Öte yandan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde H.G.'nin elinde bıçakla A.E.'yi kovalaması yer alırken, çevredeki vatandaşların H.G.'yi etkisiz hale getirmeye çalışması yer aldı.