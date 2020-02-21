Bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişi yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de bir gazinonun önünde bir kişinin vurulduğu, iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir gazinonun önünde bir kişinin vurulduğu, iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir- Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisindeki bir gazinonun önünde iki grup arasında hesap yüzünden kavga çıktı.

Silah çekilen kavgada vurulan B.T. (38), sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan şüpheliler Tuncer T, Serkan A, Birdal T, Tolga D. ile Fevzi G, özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda ekibin katıldığı eş zamanlı operasyonda Şarhöyük, Fevzi Çakmak ve Zafer mahallerinde belirlenen evlere yapılan baskınlarda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerindeki aramalarda pompalı 3 av tüfeği, tabanca, 2 bıçak ve çok sayıda av fişeği ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişi yakalandı

Eskişehir, Ankara, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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