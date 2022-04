Bir kişiye verdiğiniz hizmet toplumu etkiliyor - Son Dakika

Türk PDR-DER Isparta Temsilcisi Özgür Karahan ve dernek üyeleri, '30 Eylül Psikolojik Danışmanlar Günü' münasebetiyle Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulunarak, günleri ve meslekleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan Türk PDR-DER Isparta Temsilcisi Özgür Karahan derneğin 1989 yılında kurulduğunu, Isparta'da ise 1 yıldır faaliyette olduğunu söyledi. Dernek üyeleri Ece Kara, Fatma Can ve Hasan Hüseyin Akagündüz'ünde katıldığı ziyarette Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e bilgiler veren Dernek İl Temsilcisi Özgür Karahan, okullarda ve özel öğretim kurumlarında rehber öğretmen olarak görev aldıklarını dile getirdi. Toplum genelini ilgilendiren konularda da destek için sahada olduklarını kaydeden Karahan buna örnek olarak Sütçüler, Çandır bölgesinde yaşanan yangın ve sonrasında oluşturulan psikososyal destek ekibi olduğunu belirtti. Karahan, Isparta Belediyesinin faaliyetlerine de destek vermek ve sınavlara belediye bünyesindeki kurslarda hazırlanan öğrencilere de tercih döneminde destek verebileceklerini aktardı.

Dernek üyelerinden Hasan Hüseyin Akagündüz de insanın doğumundan ölümüne kadar geçen sürenin her evresinde yaşanabilecek travmaların derin izler bırakmasını önleyebilen bir mesleğin mensupları olduklarını dile getirdi. Akagündüz, kendilerinin toplumun her kesimine hizmet ve destek ürettiklerini anlattı. Akagündüz, "Belediyemiz bünyesinde de bizden bir birim var ve biz dernek olarak her durumda müşterek çalışmalara açığız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, dernek ve meslek olarak yapılan çalışmaların insanlığa yararlı işler olduğunu kaydetti. Belediye olarak bu konularda kendilerinin de çok hassas olduklarını ve çalışmalarının bulunduğunu belirten Başdeğirmen, "İnsanların her türlü sorunlarında yanında olduğumuz gibi psikolojik destek noktasında da yanındayız. Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurmuş olduğumuz birimimizde de sizler gibi arkadaşlarımızla vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Tabi ki, bunun ne kadar değerli bir hizmet olduğunun bilincindeyiz" ifadelerinde bulundu.

Depresyona giren bir vatandaşın normale dönebilmesinin tüm toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Başdeğirmen, "Eğer o depresyon devam ederse önce kendisine, ailesine ve çevresine zarar verecek hale gelebilir. Sizlerin yapmış olduğunuz çalışmalar, verdiğiniz telkinler, destekler tüm toplumu ilgilendiriyor. Bir kişiye verdiğiniz destek toplumun çok kesimini etkiliyor. Sizin yapmış olduğunuz hizmet topluma hizmet. Bir kişiye verdiğiniz hizmet toplumu etkiliyor. Bunun bilincinde olmak çok önemli. Yapmış olduğunuz çalışmaları destekliyorum, bizlerde belediye olarak sizlerin yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.