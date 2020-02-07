Bir kişiyi başından vurmuştu, üzerinden bunlar çıktı - Son Dakika
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Bir kişiyi başından vurmuştu, üzerinden bunlar çıktı

28 dakika önce

Başakşehir'de kendini durdurmak isteyen şahsı başından vuran hırsızın, üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi.

Başakşehir'de kendini durdurmak isteyen şahsı başından vuran hırsızın, üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi. Suç makinesi hırsızın üzerinden iki adet cep telefonu, bir miktar altın, para, tornavida, İngiliz anahtarı, lastik eldiven ile içerisinde çalıntı eşyaların bulunduğu çanta ele geçirildi.

Başakşehir Fırat Caddesi üzerindeki lüks bir siteye akşam saatlerinde hırsızlık için giren S.G. isimli şüpheli, fark edilmesi üzerine koşmaya başlamış daha sonra ise kendini durdurmak isteyen Özbekistan uyruklu Sanjarbek İshanov'u boğuşma sırasında tabanca ile 5 el ateş ederek başından vurmuş ve olay yerinden kaçmıştı. Yaralı İshanov, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hırsız S.G. ise kısa sürede ekiplerin çalışmaları neticesinde Göksu Sokak üzerinde yakalanarak polis merkezine götürülmüştü.

HIRSIZIN ÜZERİNDEN ALTIN, BOZUK PARA VE ÇEŞİTLİ MALZEMELER ÇIKTI

Başakşehir Göksu Sokak üzerinden yakalanan S.G. isimli hırsız, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin üst aramasından tabanca, şarjör, fişek, cep telefonu, bir miktar altın, bozuk para, tornavida, İngiliz anahtarı, lastik eldiven ve daire önünde şahsa ait olduğu tespit edilen ve içerisinde çalıntı eşyaların bulunduğu çanta ele geçirildi.

'DOLANDIRICILIK' SUÇUNDAN ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis merkezine götürülen şüpheli S.G.'nin çeşitli suçlardan kaydığı olduğu öğrenildi. Ayrıca S.G.'nin dolandırıcılık suçundan faili olarak da arandığı tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Bir kişiyi başından vurmuştu, üzerinden bunlar çıktı

Başakşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
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