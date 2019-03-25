Bir Kişiyi Bıçakla Yaralayan Gence Tutuklama
1 saat önce
Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.Y. (26) karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan E.Y. tedavi altına alındı. Bıçakla yaralama yaptığı iddia edilen Ç.K. (16) polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun Adliyesine sevk edilen Ç.K. çıkardığı mahkemece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36 Kaynak: İHA
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