Son Dakika Haberleri: Bir Kişiyi Bıçakla Yaralayan Gence Tutuklama

Bir Kişiyi Bıçakla Yaralayan Gence Tutuklama

1 saat önce

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Bir Kişiyi Bıçakla Yaralayan Gence Tutuklama, System.String[]
Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.Y. (26) karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan E.Y. tedavi altına alındı. Bıçakla yaralama yaptığı iddia edilen Ç.K. (16) polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun Adliyesine sevk edilen Ç.K. çıkardığı mahkemece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36 Kaynak: İHA

İlkadım, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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