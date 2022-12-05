Bir kişiyi kaçırıp işkence yapan 1'i parti il başkanı 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bir kişiyi kaçırıp işkence yapan 1'i parti il başkanı 5 şüpheli tutuklandı

05.12.2022 11:23

Bir kişiyi kaçırıp işkence yapan 1'i parti il başkanı 5 şüpheli tutuklandı Adana'da aralarında Anavatan Partisi İl Başkanının da bulunduğu 5 şüpheli bir kişiyi kaçırıp işkence yaptığı iddiasıyla tutuklandı Adana'da aralarında bir parti il başkanının da bulunduğu 5 şüpheli, bir kişiyi...

Bir kişiyi kaçırıp işkence yapan 1'i parti il başkanı 5 şüpheli tutuklandı

Adana'da aralarında Anavatan Partisi İl Başkanının da bulunduğu 5 şüpheli bir kişiyi kaçırıp işkence yaptığı iddiasıyla tutuklandı

ADANA - Adana'da aralarında bir parti il başkanının da bulunduğu 5 şüpheli, bir kişiyi kaçırıp işkence yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Olay, 26 Kasım'da saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Anavatan Partisi İl Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp E. (32), Zübeyir A. ile Suat Ö. tanıdıkları Furkan Ç.'yi otomobille alıp, binaya getirdi. Şüpheliler, kendi hesaplarına 150 bin TL havale etmesini istedikleri Furkan Ç.'yi darp edip, silahla tehdit etti. Akşam saatlerinde ruhsatsız tabancalarını ANAP İl Başkanı Mehmet Ü.'ye veren şüpheliler, 450 TL, kimliği ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını gasp ettikleri Furkan Ç.'yi Karasoku Mahallesi'ndeki bir ofise götürdü. Şüpheliler, burada buluştukları Erdal A. (35), Ramazan B. ve Yasin D. ile birlikte Furkan Ç.'yi sandalyeye bağlayıp, dövmeye devam etti. Akın, ofisteki zımba ile Furkan Ç.'nin kulağı ve dilini zımbaladı. 27 Kasım gecesi ANAP İl Başkanlığı binasının kundaklandığını öğrenen şüpheliler, polisin olay yerinde olduğunu öğrenince Furkan Ç.'yi polisi ihbarda bulunmamasını söyleyerek serbest bıraktı.

Sabah saatlerinde evine giden Furkan Ç., ailesi tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Furkan Ç.'nin iki bacağının kırıldığı, başında yarıklar oluştuğu, dil ve kulağının ise yaralandığı belirlendi. Ailesinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Adresleri tespit edilen 7 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Olayın yaşandığı ofiste arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, zımba, sopa, 139 adet uyuşturucu hap ile Furkan Ç.'nin kimliğini ele geçirdi. Öte yandan gözaltına alınan Eyüp E.'nin üst aramasında Furkan Ç.'nin kredi kartları, şüpheli Mehmet Ü.'nün üst aramasında ise diğer şüphelilerin verdiği ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, birbirlerini suçlarken Mehmet Ü. ise olaydan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ü., Eyüp E., Zübeyir A., Suat Ö. ile Erdal A. tutuklandı, Ramazan B. ile Yasin D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Adana, Eyüp, Anap, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir kişiyi kaçırıp işkence yapan 1'i parti il başkanı 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir kişiyi kaçırıp işkence yapan 1'i parti il başkanı 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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