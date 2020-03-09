Bir kişiyi öldürüp ormanlık alana gömdükleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir kişiyi öldürüp ormanlık alana gömdükleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bir kişiyi öldürüp ormanlık alana gömdükleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

47 dakika önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir kişiyi öldürüp cesedini ormanlık alana gömdükleri iddia edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir kişiyi öldürüp cesedini ormanlık alana gömdükleri iddia edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Polis ekipleri, hakkında kayıp ihbarı bulunan, Kapalı Çarşı'da tezgahtarlık yapan İbrahim Karakoç'u bulmak için yaptığı çalışmada, Karakoç'un öldürülüp cesedinin Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı kırsal Karabalçık ve Selçukgazi mahallelerinin arasındaki ormanlık alana gömüldüğü bilgisine ulaştı.

Bölgede yapılan kazıda Karakoç'un cesedine ulaşan ekipler, cinayetle ilgili 5 şüpheliyi tespit etti.

Şüpheliler M.A, İ.M.Ş, S.A. ve kadınlar S.A. ile S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Mahkemece M.A, İ.M.Ş, S.A. tutuklanırken, S.A. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir kişiyi öldürüp ormanlık alana gömdükleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

İbrahim Karakoç, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:33 Kaynak: AA
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