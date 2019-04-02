Bir Kişiyi Yaraladığı Diğerini Darp Etti

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir kadını evinde darp eden ve birkaç sokak ileride bir erkeği evinde bıçaklayan saldırgan polisten kaçamadı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir kadını evinde darp eden ve birkaç sokak ileride bir erkeği evinde bıçaklayan saldırgan polisten kaçamadı.



Olay, Efeler'e bağlı Ilıcabaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ilıcabaşı Mahallesi 658 Sokakta yaşayan S.K. isimli kadını henüz belirlenemeyen bir nedenle darp ederek olay yerinden ayrılan S.S. (22), birkaç dakika sonra 668 Sokakta tartıştığı A.A'yı ise evinde bıçakla yaraladıktan sonra bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlı ekipleri sevk edildi.



Yaralı A.A., ambulansla ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde kaçan S.S. ise, kısa süre içerisinde Ilıcabaşı Mahallesi Cennet Park yakınlarında polis ekipleri tarafından yakalandı. S.S'nin saldırıdan sonra attığı bıçak da bulunarak muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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