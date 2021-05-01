Bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
01.05.2021 17:08
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Sarısakal Mahallesinde 18 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, M.S. (30) Sarısakal Mahallesinde tabancayla vuruldu. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı O.Ö. (22) isimli şahsın gerçekleştirildiği belirlendi. Polis zanlıyı belirledikten sonra 1 Mayıs günü Namık Kemal Mahallesine yaptığı operasyonla yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - ADANA
Son Dakika Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Barış Murat Yağcı'nın 'Cemal Can' göndermesi sosyal medyada gündem oldu Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için 50 bin nüfusluk ilçede destan yazan başkan, yardım kolisi yüklü araçları böyle uğurladı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Luiz Gustavo'ya kapı gösterildi Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı