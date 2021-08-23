BİR KISMI ÇÖKEN İSKELEDEN DÜŞEN İŞÇİ, YARALANDI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, inşaatta çalıştığı sırada bir kısmı çöken iskeleden düşen işçi, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatında çalışan Yasin Çolak (34) iskelenin bir kısmının çökmesi sonucu beton zemine düştü. Yaralanan Çolak, çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alına Çolak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.