Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu

16.04.2022 13:13
Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu

Antalya'da bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civcivi çöpe atılmış halde bulundu.

Antalya'da bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civcivi çöpe atılmış halde bulundu. Belediye ekipleri tarafından çıkarılan canlı civcivler mahalle halkı tarafından sahiplendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir yer altı çöp konteynerinden civciv sesleri geldiğini duyan vatandaş, durumu önce Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine belediye ekipleri hemen hareket geçti. Sesle ilgili İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine ve polise de haber verildi. Olay yerine ulaşan ekipler mahallenin en işlek caddesinde bulunan yer altı çöp konteynerini açtığında şok bir manzarayla karşılaştı.

Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civcivi çöpe atılmış halde bulundu. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden bir işçi konteynerin içine girerek civcivleri çıkarttı. Mahalleli, belediyeyi alkışlarlarken civcivleri de sahiplendi. Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor. - ANTALYA

Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu
Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu
Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu
Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu
Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu
Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu
Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu

YORUMLAR
500
Başkan Uysal: 'Turunç Masası'nı arayan birinci sınıf belediyecilik hizmetini ayağına getirir' Başkan Uysal: 'Turunç Masası'nı arayan birinci sınıf belediyecilik hizmetini ayağına getirir' Jet lastik canavarı güvenlik kamerasında Jet lastik canavarı güvenlik kamerasında

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı
13:13 Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu
13:01 Rusya'dan İngiltere hamlesi: Aralarında İngiltere Başbakanı Johnson'ın da olduğu 13 yönetici için yaptırım kararı alındı
12:50 Sokak sokak gezerek sattığı patatesler, park halindeki aracıyla birlikte çalındı: Çocuklarımın ekmeğiydi
12:47 "Kebapçı Veysel"in en büyük hayali Türkiye markası olmak: Biz bu işi aşkla, sevgiyle büyüteceğiz
12:42 Adana'da polise silahlı saldırı: Zanlı yakalandı
12:35 Bakan Nebati Amerika yolcusu, 3 önemli toplantıya katılacak
12:32 ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 13:29:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement