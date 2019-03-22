Bir Kitap da Sen Anlat Yarışmasında Öğrenciler Kıyasıya Yarıştı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, il genelinde ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile ortaokul öğrencileri arasında 3 kategori de "Bir Kitap da Sen Anlat" yarışması düzenledi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, il genelinde ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile ortaokul öğrencileri arasında 3 kategori de "Bir Kitap da Sen Anlat" yarışması düzenledi.



Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen yarışmada öğrenciler, dikkatle ve özenle okudukları kitapları jüri karşısında en iyi şekilde anlatmak için yarıştılar. Üç bölüm halinde yapılan yarışma programının ilk bölümünde ilkokul öğrencileri performanslarını sergilediler. Okudukları hikaye kitaplarını sahnede tekrar anlatarak adeta canlandıran Osmaneli İlkokulundan Övünç Naz Çetinkaya birinci olurken, ikinci kategoride Osmaneli Cumhuriyet Ortaokulundan Mevanur Önder ikinci, üçüncü kategoride ise liselerden Osmaneli Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Sema Ataysin üçüncü oldu. Dereceye giren öğrenciler yarışma sonrasında düzenlenen törenle ödüllerini aldı.



Konu hakkında açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, "Yarışmanın amacının öğrencilerin, Türkçeyi güzel kullanmaları, kendine güven duygularını geliştirmeleri ve hitabet gücünü arttırmalarını hedeflediklerini belirterek dereceye girip ödül alan öğrencilerimizi tebrik eder, onları yarışmaya hazırlayan öğretmenlerimizi, okul idarecilerimiz ve destek veren velilerimize teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

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