Bir kitapla başladı 55 yılda 12 bin kitaplık kütüphane kurdu - Son Dakika

Gümüşhaneli araştırmacı yazar Güngör Üçüncüoğlu, 55 yıl önce bir kitap alarak kurduğu kütüphane hayalini bugün 12 bin kitaplık özel kütüphanesiyle gerçekleştirdi.

Kendi ifadesiyle "Merak, inat ve araştırma" ruhuyla bugüne kadar 23 bin sayfalık 68 kitabı kaleme alan 75 yaşındaki Üçüncüoğlu, şehrin ilk özel kütüphanesini de Torul ilçe merkezinde Üçüncüoğlu Yardımlaşma Derneği adına tescil ettirdi.

Ortaokul yıllarında başlayan okuma merakını gidermek için Gümüşhane'nin Torul ilçesinden Trabzon'a yürüme giderek kitap alan Üçüncüoğlu, meslek hayatına başladıktan sonra aldığı her bir kitabı sakladı. Bugüne kadar aralarında binlerce kaynak kitap olan 12 binden fazla kitabıyla kütüphane kuran Üçüncüoğlu, geçtiğimiz aylarda Valilik oluruyla özel kütüphanesini tescil ettirdi.

Hem araştırmacılar hem de öğrencilerin kullanımına açık tutulan kütüphanesi için isteyen herkesin 24 saat boyunca faydalanabileceğini kaydeden Üçüncüoğlu, "Ölene kadar kitap sevdamı yürüteceğim" dedi.

Torul ilçe merkezinde kurduğu kütüphanede kitap yazmaya devam eden Üçüncüoğlu, hayatının araştırmayla geçtiğini belirterek "Kitabı olan sevdam, okumaya olan sevgim devam ediyor. Emekli olduktan sonra da bütün okullarda okumanın önemini anlatan sempozyumlar verdim. Üniversitelerde Gümüşhane'yi tanıttım. 68 tane dolu dolu kitap yazdım. Merak inat ve araştırma ruhuyla hareket ediyorum. Mesela Karadeniz bölgesiyle ilgili bu eserlerin içinde 13 bin 100 konu var. Bunların içinde 7 bin 700 konu sadece Gümüşhane'ye ait. Haya tımızı böyle devam ettiriyoruz. Ölene kadar da bu sevdamı sürdüreceğim" dedi.

Kütüphane kurma hayalinin 1966 yılında kitap almak için yürüme gittikleri Trabzon'da aldığı kitaplarla başladığını anlatan Üçüncüoğlu, "O zamanlar maaşlı işim olursa Torul'da bir kütüphane açacağım demiştim. O aldığım kitapları atmadım. Bir tane kitabı atmayarak bugün 12 binin üzerinde kitapla kütüphane kurdum. Burası halka açık bir yer. Kitapların çoğu kaynak kitabıdır. Tez yazıyor, doktora tezi yazıyorlar burada" ifadelerini kullandı.

Kütüphanesindeki en değerli eserin 220 yıllık ceylan derisi kapaklı el yazması Battal Gazi Destanı adlı kitap olduğunu aktaran Üçüncüoğlu, kitap sevdasının yanında çok sayıda belgesel çektiklerini de söyledi.

Gümüşhane'nin kültürel zenginlik açısından Türkiye'de ilk 5 il arasında olduğunu savunan Üçüncüoğlu, 1968'de başladığı sülaleler araştırmasını Türkiye'nin dört bir tarafını gezerek bin 485 sayfalık bir eser haline getirdiğini de sözlerine ekledi.

Üçüncüoğlu Yardımlaşma Derneği adına geçtiğimiz ağustos ayında kütüphanenin resmileşerek özel kütüphaneye dönüştüğünü dile getiren Üçüncüoğlu, isteyen herkesin kütüphanelerinden faydalanabileceğini kaydetti.

Gençlere ve tüm insanlara "beynim yoruldu" dememeleri tavsiyesinde bulunan Üçüncüoğlu, bol bol okumalarını istedi. - GÜMÜŞHANE