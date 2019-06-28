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Bir kıvılcım 500 dönümlük tarım arazisini kül etti

18 dakika önce

Bir kıvılcım 500 dönümlük tarım arazisini kül etti Çiftçilerin el emeği, geçim kaynağı yangında yok olduKIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde buğday, arpa, pancar ve kavun ekili olduğu 500 dönümlük tarım arazisi çıkan yangında küle döndü.

Bir kıvılcım 500 dönümlük tarım arazisini kül etti
Çiftçilerin el emeği, geçim kaynağı yangında yok oldu
KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde buğday, arpa, pancar ve kavun ekili olduğu 500 dönümlük tarım arazisi çıkan yangında küle döndü.
Yangın, Sulakyurt ilçesine bağlı Yeşilyazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biçerdöverin tabla bölümü seyir halinde ilerlerken yere sürtünmesi sonucu çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler 10 dakika içerisinde büyüdü. 500 dönümlük alandaki buğday, arpa, pancar ve kavunun ekili olduğu tarım arazisi çıkan yangında küle döndü.
Yangın ihbarını alan Sulakyurt Belediyesi İtfaiye ekibi ile Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler arazide çıkan yangına müdahale etti. Belediyeye ait iş makineleri de yangına toprak örterek çalışmalarını sürdürdü. 2 saat içerisinde söndürülen yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bir kıvılcım 500 dönümlük tarım arazisini kül etti
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
Sulakyurt, 3. Sayfa
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