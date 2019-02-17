GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mitrovitsa şehir detayları
Dragan İliç
açıklaması
Sava Spasoyeviç açıklamasu
Zümer İsmayli açıklaması
Gezim Murati açıklaması
Ramiz Zekeria açıklaması
Duşan Radakoviç açıklaması
Nexhmedin Spahiu açıklaması
Bir kıvılcımın bile yangın çıkarabileceği "bölünmüş şehir": Mitrovitsa Kosova
'da savaşın bitmesinin üzerinden 20 yıl, bağımsızlığın ilan edilmesinden de 11 yıl geçmesine rağmen, güneyinde Arnavutlar kuzeyinde ise Sırpların yaşadığı Mitrovitsa şehri "bölünmüş şehir" olarak kalmaya devam ediyor
İki belediyeye ayrılan Mitrovitsa sakinleri, şehirdeki gerginliklerin yavaş yavaş ortadan kalktığını söylese de kentin "büyük güçlerin jeostratejik hedeflerinin kurbanı" olduğuna inanıyor
MİTROVİTSA (AA) – ZÜLFİYA YAKUP/FURKAN ABDULA – Kosova'daki savaşın bitmesinden 20 yıl, bağımsızlığın ilan edilmesinden de 11 yıl geçmesine rağmen, güneyinde Arnavutlar kuzeyinde ise Sırpların yaşadığı Mitrovitsa şehri 'bölünmüş şehir' olarak kalmaya devam ediyor.
İki belediyeye ayrılan Mitrovitsa vatandaşları, şehirdeki gerginliklerin yavaş yavaş ortadan kalktığını, ancak Mitrovitsa'nın 'büyük güçlerin jeostratejik hedeflerinin kurbanı' olduğunu ifade ediyor.
Bu şehirdeki İbre nehri üzerinde bulunan köprü Avrupa Birliği
(AB) finansmanıyla canlandırılsa da yayaların dışında henüz araçların geçişi için kullanılamıyor.
Köprü üzerinde bulunan duvar iki yıl önce yıkılmış olsa da köprünün kuzey ve güney kısmında halen İtalyan jandarmasının araçları mevcut.
Savaş öncesi Mitrovitsa'nın güneyinde yaşadığını ifade eden emekli Dragan İliç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerginliklerin azaldığını belirterek, "İletişim, kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye gidip gelmeler artık çok normal. Halk olaylara başka gözle bakıyor. Önceki yıllara göre ortalık daha sakin." değerlendirmesinde bulundu.
40 yıldır Mitrovitsa'da yaşadığını dile getiren eski Trepça Madeni çalışanı Sava Spasoyeviç de şehirdeki güvenlik durumunun kötü olmadığını, ancak iş bulamadıklarından dolayı Sırpların bu şehri yavaş yavaş terk ettiğini kaydetti.
Sırp ve Arnavutların birbirleriyle işbirliği yaptığını, ancak birçok şeyin halka bağlı olmadığını vurgulayan Spasoyeviç, "Dilerim ki, sakin olsun, savaş olmasın, olduğumuz yerde kalalım, çocuklar çalışsın, daha fazla olalım, bizi rahatsız etmesinler. Ancak bakalım ne olacak." şeklinde konuştu.
Öte yandan, Mitrovitsa'nın kuzeyindeki 'Boşnak mahallesinde' yaşayan Zümer İsmayli, Güney
Mitrovitsa Belediye Başkanı Agim Bahtiri'nin şehrin birleştirilmesi yönünde imza toplamaması gerektiğini, çünkü vatandaşların bunu istediğini belirterek, şehrin bölünmesinin daha önceleri engellenmesi gerektiğinin altını çizdi. Sırbistan
ile sınırın yeniden düzenlenmemesi gerektiğini söyleyen İsmayli, "O zaman savaşmamalıydık. Niye verelim? Kendi toprağımızı vereceksek, o zaman bize Avrupa gerekmiyor. Yani, tanınman karşılığında toprak vermen gerekiyor. Avrupa taraflı oyun oynuyor ve katliam yapan Sırbistan'a hediye veriyor." dedi.
28 yaşındaki Mitrovitsa'lı Gezim Murati, işsiz olduğuna işaret ederek, şehirde işsizlik ve yoksulluğun var olduğunu dile getirdi.
Özellikle gençlerin merkezi ve yerel kurumlar tarafından ayrımcılığa uğradığına dikkat çeken Murati, "Öyle görünüyor ki hükümet bu şehir için daha iyi bir gelecek sağlamada başarısız oldu." diye konuştu.
Mitrovitsa'nın kuzeyinde yaşayan Kosovalı Türk Ramiz Zekeria, şehirde barışın üstünlüğünün eksik olduğuna işaret ederek, bundan Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vuçiç, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi
ya da Kosova Başbakanı Haradinaj'ın sorumlu olmadığını, çünkü kararları 'büyük güçlerin' verdiğini kaydetti.
Mitrovitsa'yı çok geriye götürür
Kuzey Mitrovitsa merkezli Demokratik Kültür Temsil Merkezi Müdürü Duşan Radakoviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetimin yerelleştirilmesi sürecinde, Kuzey ve Güney olmak üzere Mitrovitsa'nın iki belediyeye ayrıldığını belirtti.
"Şehrin birleştirilmesi için imza toplamak Mitrovitsa'yı çok geriye götürür." diyen Radakoviç, şöyle devam etti:
"Burada birçok şey iyiye gidiyor, bu da şundan dolayı oluyor; Sırp devleti birçok kişiyi maaş yoluyla, bu şehrin atardamarı olan üniversite yoluyla finanse etti. Burada 10 bin öğrenci yaşıyor. Burada yiyip içiyorlar, burada ödemeler yapıyorlar.".
Kosova ve Sırbistan arasında bir demarkasyonun zor olabileceğini söyleyen Radakoviç, kimsenin vatandaşları sormamasının en büyük sorun olduğunu ve Mitrovitsa hakkında çok az bilgiye sahip kişilerin kararları aldığını vurguladı.
Radakoviç, "Ben her zaman anlaşmaları destekliyorum. Anlaşmanın alternatifi yoktur. Anlaşmalar, Arnavut ve Sırp belediyeler arasında müzakere yoluyla varılmalıdır. Kosova Hükümeti ve Sırbistan Hükümeti'yle anlaşmamız olsun çünkü tek taraflı kararların olumsuz sonuçları olabilir. Herşeyin bir dengesi olmalı." diye konuştu.
Şehrin birleştirilmesi gerçek olmayan birşey
"RTV Mitrovica"nın sahibi siyasi analist Nexhmedin Spahiu ise ülkedeki savaştan 20 yıl geride kaldığını ve savaş yaralarının yavaş yavaş sarıldığını söyledi.
İnsanların birbiriyle işbirliği yaptığına dikkat çeken Spahiu, ancak halen fiziksel engellerin bulunduğunu, Kuzey Mitrovitsa belediyesinin ise iki belediyedeki Arnavut ve Sırpların daha az irtibatta olması için çalıştığını savundu.
Şehrin 'bölgesel ve küresel siyasi oyunların' ve 'Kosova siyasi sınıfının' kurbanı olduğunu düşünen Spahiu, "(Kosova siyasi sınıfı) Sırbistan'a, Mitrovitsa yoluyla tüm Kosova'yı rehin almasına izin verdi. Mitrovitsa'da tüm doğal kaynaklar bulunuyor. Jeostratejik konumundan dolayı tüm Kosova ona bağlı. Mitrovitsa'nın 'de facto' ayırımı, bir nevi Kosova'nın egemenlik ve bağımsızlığının değerinin düşürülmesini teşkil ediyor." dedi.
Şehrin hem idari hem fiziksel anlamda ayrıldığına dikkat çeken Spahiu, "Şehrin birleştirilmesi gerçek olmayan bir şey olarak görülüyor." şeklinde konuştu.
Bazı kişilerin, Mitrovitsa'nın birleştirilmesi yerine 'Kosova'nın bölünmesi' fikrini teşvik ettiğini dile getiren Spahiu, "Böyle birşey Kosova için vahim olurdu. Amerika
, Rusya
ve Sırbsitan'ın böyle birşey için anlaşmadığını umuyoruz. Kosova'daki siyasi liderlerin neler konuşulduğunun farkında olduğuna inanıyorum."