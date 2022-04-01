Bir kız kavgası daha: Erkek arkadaşıyla görüşen hemcinsini öldüresiye dövdü, dayak görüntülerini de kayda aldı - Son Dakika
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Bir kız kavgası daha: Erkek arkadaşıyla görüşen hemcinsini öldüresiye dövdü, dayak görüntülerini de kayda aldı

01.04.2022 12:38

Manavgat'ta genç bir kız, erkek arkadaşıyla görüştüğünü ileri sürdüğü başka bir genç kızı tekme tokat dövdü ve yerlerde sürükledi. Şiddet uyguladığı görüntüleri cep telefonuyla kaydettiren genç kız, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Duraliler Ulukapı Mahallesi Şavlak mevkiinde iddiaya göre K.E. isimli genç kız, erkek arkadaşının görüşmeye devam ettiğini ileri sürdüğü eski kız arkadaşı Ş.G. (21) ile kavga etmeye başladı.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Ş.G.'yi yere yatıran K.E., genç kıza tokat ve tekmeler atmaya başladı. Genç kızın bir yandan saçını tutup sürükleyen K.E., karın boşluğu ve kafasına da tekme atmaya devam etti.

Erkek arkadaşıyla görüşen genç kızı öldüresiye dövdü! Bir de o anları kayda aldılar

BİR DE O ANLARI KAYDA ALDILAR

O anları ise K.E.'nin yanındakiler cep telefonuyla kaydetti ve görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Ş.G.'nin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, aynı gün içerisinde K.E. ve yanındaki Ö.A., H.Ç. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Olaya karıştığı belirtilen E.D.'nin ise arandığı öğrenildi.

Erkek arkadaşıyla görüşen genç kızı öldüresiye dövdü! Bir de o anları kayda aldılar
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Manavgat, Jandarma, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir kız kavgası daha: Erkek arkadaşıyla görüşen hemcinsini öldüresiye dövdü, dayak görüntülerini de kayda aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir kız kavgası daha: Erkek arkadaşıyla görüşen hemcinsini öldüresiye dövdü, dayak görüntülerini de kayda aldı - Son Dakika
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